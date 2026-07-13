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בועז ביסמוט נגד הרמטכ"ל: "שאלות קשות" - לומדי התורה נשארים בתווך

יו"ר ועדת החוץ והביטחון חושף: הרמטכ"ל שלח את מכתבו נגד הקפאת המעצרים רק אחרי סיום הדיונים • "צה"ל לא הציג מקרה אחד שבו מעצר הוביל לגיוס" | העימות על חוק המעצרים (חדשות)

דוד קליין • בבלי • כ"ח בתמוז | 13.07.26 18:06