פריימריז ייחודיים: 'עוצמה יהודית' משיקה מנגנון בחירה חדש לרשימה
השר לביטחון לאומי מקים מנגנון 'פריימריז' לקביעת רשימת המפלגה • כל חבר יוכל להתמודד, אך הוועדה המסדרת תשמר את השליטה | המהלך הפוליטי שמאחורי הקלעים (פוליטי מדיני)
השר לביטחון לאומי מקים מנגנון 'פריימריז' לקביעת רשימת המפלגה • כל חבר יוכל להתמודד, אך הוועדה המסדרת תשמר את השליטה | המהלך הפוליטי שמאחורי הקלעים (פוליטי מדיני)
פיקוד המרכז מפרסם תיעוד מהתקיפה בבנדר עבאס • כלי שיט בלתי מאוישים תקפו מתקן צוללות | הגרסה הימית של רחפני הנפץ (בעולם)אליהו לוי
משרד הביטחון הודיע על הכרה רשמית ב-15 ישיבות הסדר חרדיות • היעד: שילוש מספר המתגייסים תוך תקציבים של עשרות מיליונים | גדולי ישראל מזהירים: 'המטרה לפרק את האוטונומיה החרדית' (חדשות חרדים)חיים כהן
לונדון מצטרפת לארה"ב ולאיחוד האירופי בהכרזה • הצעד מאפשר סנקציות נוספות ואכיפה מוגברת | על רקע סדרת תקיפות במזרח התיכון (בעולם)ישראל לוי
יו"ר ועדת החוץ והביטחון חושף: הרמטכ"ל שלח את מכתבו נגד הקפאת המעצרים רק אחרי סיום הדיונים • "צה"ל לא הציג מקרה אחד שבו מעצר הוביל לגיוס" | העימות על חוק המעצרים (חדשות)דוד קליין
הסנאטור לינדזי גרהאם דורג בחלק התחתון של טבלת המשתכרים בקונגרס • הונו הנקי נאמד בכ-1.5 מיליון דולר בלבד | מהילדות הצנועה ועד המורשת שהותיר (בעולם)ישראל גרוס
יו"ר הדמוקרטים הצהיר בריאיון כי ניתן לפנות מאחזים מיד • סמוטריץ' חושף תיאום עם איזנקוט, בנט וליברמן | "מהפכת ההתיישבות תימחק אם איזנקוט יהיה ראש ממשלה" (פוליטי מדיני)משה כץ
ראש הממשלה ויו"ר המרכז גיבשו מתווה חדש לרשימת הליכוד • 50 משבצות עם חלוקה מחוזית ומגזרית מפורטת | ההכרעה הסופית ביום חמישי (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את מצטפא עויצי, סוחר שפעל להברחת אמצעי לחימה לרצועת עזה במהלך המלחמה. בתקופה האחרונה המשיך עויצי בניסיונות להבריח ציוד צבאי נוסף במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. הציוד שניסה להבריח נועד לשמש את ארגון הטרור בזירה הימית והאווירית. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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