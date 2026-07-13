משמעותי: משרד הביטחון מכיר בישיבות השעטנז - כל הפרטים

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יו"ר ועדת החוץ והביטחון חושף: הרמטכ"ל שלח את מכתבו נגד הקפאת המעצרים רק אחרי סיום הדיונים • "צה"ל לא הציג מקרה אחד שבו מעצר הוביל לגיוס" | העימות על חוק המעצרים (חדשות)