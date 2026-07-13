בג"ץ דן היום בביטול זיכוי המס לישיבות: הדיון הסתיים לאחר שעה קלה
היועמ"שית תומכת בביטול הטבות המס למוסדות תורניים • השופטות מתחו ביקורת על אי מתן זכות טיעון לישיבות | עתירה נגדית: "אפליה נגד המגזר החרדי" (חוק ומשפט)
היועמ"שית תומכת בביטול הטבות המס למוסדות תורניים • השופטות מתחו ביקורת על אי מתן זכות טיעון לישיבות | עתירה נגדית: "אפליה נגד המגזר החרדי" (חוק ומשפט)
משרד ההגנה הסעודי הודיע כי החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי באזור אבהא שבדרום-מערב המדינה | זאת לאחר שסעודיה תקפה היום מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן | הדובר הצבאי של החות'ים, איים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה" (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
בשבועות האחרונים נציגיו של מוחמד בן סלמן פנו לבית הלבן, למחלקת המדינה ולמספר חברי קונגרס עם שני תנאים מרכזיים לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם | התנאים הם: החלפתו של נתניהו כראש הממשלה בישראל אחרי הבחירות, וביטול המהלכים שיישם השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, בשנים האחרונות (מדיני)בני סולומון
מרדף לילי דרמטי בכביש 1: שוטרים חסמו רכב שנסע במהירות מופרזת, והנהג שברכבו נמצאו סכינים ולוחיות זיהוי מזויפות ניסה להימלט ונעצר בתום מרדף פרוע | תיעודים סוערים מהכביש (בארץ, משטרה)דניאל הרץ
ההתנכלות נמשכת: 3 בחורי ישיבה נעצרו - שניים הושלכו לכלא הצבאי | 5 ימים לדרמה האחרונה: מרתון החקיקה הגורלי נפתח בכנסת | בדיקת עובדות לרמטכ"ל: מכתב שמריח פוליטיזציה של צה"ל | יום קרב בתל השומר: "העדה" בדרך לעימות חזיתי מול לשכת הגיוס | פיצוץ דרמטי בועדת הכספים: חברי הכנסת החרדים נגד סמוטריץ' (מעייריב)איצלה כץ
השניים אותרו ביציאה מהעיר הפלסטינית שכם על ידי כוחות צה”ל, נעצרו לחקירה בתחנת אריאל ושוחררו בתנאים מגבילים | במשטרה ציינו כי רכבם נתפס ל־60 יום בהתאם לחוק (צבא)ב. ניסני
פיקוד המרכז מפרסם תיעוד מהתקיפה בבנדר עבאס • כלי שיט בלתי מאוישים תקפו מתקן צוללות | הגרסה הימית של רחפני הנפץ (בעולם)אליהו לוי
משרד הביטחון הודיע על הכרה רשמית ב-15 ישיבות הסדר חרדיות • היעד: שילוש מספר המתגייסים תוך תקציבים של עשרות מיליונים | גדולי ישראל מזהירים: 'המטרה לפרק את האוטונומיה החרדית' (חדשות חרדים)חיים כהן
לונדון מצטרפת לארה"ב ולאיחוד האירופי בהכרזה • הצעד מאפשר סנקציות נוספות ואכיפה מוגברת | על רקע סדרת תקיפות במזרח התיכון (בעולם)ישראל לוי
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