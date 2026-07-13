בג"ץ דן היום בביטול זיכוי המס לישיבות: הדיון הסתיים לאחר שעה קלה

נתניהו ייענה לדרישות?

בשבועות האחרונים נציגיו של מוחמד בן סלמן פנו לבית הלבן, למחלקת המדינה ולמספר חברי קונגרס עם שני תנאים מרכזיים לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם | התנאים הם: החלפתו של נתניהו כראש הממשלה בישראל אחרי הבחירות, וביטול המהלכים שיישם השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, בשנים האחרונות (מדיני)