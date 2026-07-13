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"תסגרו את הצומת": מרדף לילי דרמטי בכביש 1 | צפו ברגעי תפיסת הנהג

מרדף לילי דרמטי בכביש 1: שוטרים חסמו רכב שנסע במהירות מופרזת, והנהג שברכבו נמצאו סכינים ולוחיות זיהוי מזויפות ניסה להימלט ונעצר בתום מרדף פרוע | תיעודים סוערים מהכביש (בארץ, משטרה)

דניאל הרץ בבלי
"תסגרו את הצומת": מרדף לילי דרמטי בכביש 1 | צפו ברגעי תפיסת הנהג
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