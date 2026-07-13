רגעי הכרעה: בכנסת יצביעו על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית

סערה מאחורי הקלעים

על אף אישור מתווה הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, גם בשעות האחרונות נמשכת הביקורת בתוך המפלגה נגד יו”ר מזכירות הליכוד, השר חיים כץ | גורמים בליכוד טוענים כי כץ “מכר את הליכוד לנתניהו” בשל שיקולים אישיים | על פי דיווחים, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ (פוליטי)