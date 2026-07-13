מצור ימי מלא על איראן החל ממחר, טראמפ לקונגרס: "הלחימה התחדשה"
ארה"ב הכריזה על מצור ימי מלא על איראן דרך מצר הורמוז החל ממחר | טראמפ: "אנחנו משתלטים על המצר" | כל הפרטים על המצור והשלכותיו (בעולם)
ארה"ב הכריזה על מצור ימי מלא על איראן דרך מצר הורמוז החל ממחר | טראמפ: "אנחנו משתלטים על המצר" | כל הפרטים על המצור והשלכותיו (בעולם)
חוק יסוד לימוד תורה עולה להצבעה סופית בכנסת בנוסח מרוכך | ראשי האופוזיציה טענו: "פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה" (בארץ)משה בשן
על אף אישור מתווה הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, גם בשעות האחרונות נמשכת הביקורת בתוך המפלגה נגד יו”ר מזכירות הליכוד, השר חיים כץ | גורמים בליכוד טוענים כי כץ “מכר את הליכוד לנתניהו” בשל שיקולים אישיים | על פי דיווחים, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ (פוליטי)יוני גבאי
משרד ההגנה הסעודי הודיע כי החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי באזור אבהא שבדרום-מערב המדינה | זאת לאחר שסעודיה תקפה היום מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן | הדובר הצבאי של החות'ים, איים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה" (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
בשבועות האחרונים נציגיו של מוחמד בן סלמן פנו לבית הלבן, למחלקת המדינה ולמספר חברי קונגרס עם שני תנאים מרכזיים לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם | התנאים הם: החלפתו של נתניהו כראש הממשלה בישראל אחרי הבחירות, וביטול המהלכים שיישם השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, בשנים האחרונות (מדיני)בני סולומון
מרדף לילי דרמטי בכביש 1: שוטרים חסמו רכב שנסע במהירות מופרזת, והנהג שברכבו נמצאו סכינים ולוחיות זיהוי מזויפות ניסה להימלט ונעצר בתום מרדף פרוע | תיעודים סוערים מהכביש (בארץ, משטרה)דניאל הרץ
ההתנכלות נמשכת: 3 בחורי ישיבה נעצרו - שניים הושלכו לכלא הצבאי | 5 ימים לדרמה האחרונה: מרתון החקיקה הגורלי נפתח בכנסת | בדיקת עובדות לרמטכ"ל: מכתב שמריח פוליטיזציה של צה"ל | יום קרב בתל השומר: "העדה" בדרך לעימות חזיתי מול לשכת הגיוס | פיצוץ דרמטי בועדת הכספים: חברי הכנסת החרדים נגד סמוטריץ' (מעייריב)איצלה כץ
השניים אותרו ביציאה מהעיר הפלסטינית שכם על ידי כוחות צה”ל, נעצרו לחקירה בתחנת אריאל ושוחררו בתנאים מגבילים | במשטרה ציינו כי רכבם נתפס ל־60 יום בהתאם לחוק (צבא)ב. ניסני
היועמ"שית תומכת בביטול הטבות המס למוסדות תורניים • השופטות מתחו ביקורת על אי מתן זכות טיעון לישיבות | עתירה נגדית: "אפליה נגד המגזר החרדי" (חוק ומשפט)דוד ישראלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ