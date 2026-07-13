בהוראת הרבנים: מדרכות נפרדות באזור אולמות השמחה - בשמאל מסתערים
רבני העיר הורו על הסדרי צניעות והפרדה מגדרית מוחלטת ברחובות שלמה המלך ועזרא • העירייה מיישמת את ההנחיות בסיוע ארגון 'שמירה כהלכה' | 'שמחנו בתיקונו' - המהלך שמזכיר את בית המקדש (חרדים)
רבני העיר הורו על הסדרי צניעות והפרדה מגדרית מוחלטת ברחובות שלמה המלך ועזרא • העירייה מיישמת את ההנחיות בסיוע ארגון 'שמירה כהלכה' | 'שמחנו בתיקונו' - המהלך שמזכיר את בית המקדש (חרדים)
משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)בבלי
התנועה למען איכות השלטון הגישה עתירה של 383 עמודים לבג"ץ • חושפת הסכמים קואליציוניים, אזהרות כלכליות וחוק הקפאת מעצרים | הקרב המשפטי על עתיד עולם התורה (חוק ומשפט)דוד קליין
כוח צה"ל מנע לפני זמן קצר ניסיון של מספר אזרחים ישראלים לחצות את הגבול לשטח סוריה בדרום רמת הגולן. הכוח עצר את האזרחים והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. דובר צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי האכיפה למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.צוות בבלי
מליאת הכנסת אישרה את חוק היסוד ההיסטורי בקריאה שנייה ושלישית • גפני ודרעי נרגשים: 'ניצחון מול מי שרדף את בני הישיבות' | התנועה לאיכות השלטון כבר עתרה לבג"ץ (חדשות חרדים)דוד קליין
ארה"ב הכריזה על מצור ימי מלא על איראן דרך מצר הורמוז החל ממחר | טראמפ: "אנחנו משתלטים על המצר" | כל הפרטים על המצור והשלכותיו (בעולם)אריה רוזן
חוק יסוד לימוד תורה עולה להצבעה סופית בכנסת בנוסח מרוכך | ראשי האופוזיציה טענו: "פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה" (בארץ)משה בשן
על אף אישור מתווה הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, גם בשעות האחרונות נמשכת הביקורת בתוך המפלגה נגד יו”ר מזכירות הליכוד, השר חיים כץ | גורמים בליכוד טוענים כי כץ “מכר את הליכוד לנתניהו” בשל שיקולים אישיים | על פי דיווחים, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ (פוליטי)יוני גבאי
משרד ההגנה הסעודי הודיע כי החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי באזור אבהא שבדרום-מערב המדינה | זאת לאחר שסעודיה תקפה היום מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן | הדובר הצבאי של החות'ים, איים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה" (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
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