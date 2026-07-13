עימות אלים יצא משליטה: מספר רימוני רסס הושלכו במרכז הארץ 

בבלי

כוח צה"ל מנע לפני זמן קצר ניסיון של מספר אזרחים ישראלים לחצות את הגבול לשטח סוריה בדרום רמת הגולן. הכוח עצר את האזרחים והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. דובר צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי האכיפה למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.