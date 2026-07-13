עימות אלים יצא משליטה: מספר רימוני רסס הושלכו במרכז הארץ
גל השלכות רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה, הרצליה ואור יהודה במסגרת העימות בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי | כל הפרטים על ההסלמה (בארץ)
גל השלכות רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה, הרצליה ואור יהודה במסגרת העימות בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי | כל הפרטים על ההסלמה (בארץ)
הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)אריה רוזן
משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)בבלי
התנועה למען איכות השלטון הגישה עתירה של 383 עמודים לבג"ץ • חושפת הסכמים קואליציוניים, אזהרות כלכליות וחוק הקפאת מעצרים | הקרב המשפטי על עתיד עולם התורה (חוק ומשפט)דוד קליין
כוח צה"ל מנע לפני זמן קצר ניסיון של מספר אזרחים ישראלים לחצות את הגבול לשטח סוריה בדרום רמת הגולן. הכוח עצר את האזרחים והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. דובר צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי האכיפה למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.צוות בבלי
מליאת הכנסת אישרה את חוק היסוד ההיסטורי בקריאה שנייה ושלישית • גפני ודרעי נרגשים: 'ניצחון מול מי שרדף את בני הישיבות' | התנועה לאיכות השלטון כבר עתרה לבג"ץ (חדשות חרדים)דוד קליין
רבני העיר הורו על הסדרי צניעות והפרדה מגדרית מוחלטת ברחובות שלמה המלך ועזרא • העירייה מיישמת את ההנחיות בסיוע ארגון 'שמירה כהלכה' | 'שמחנו בתיקונו' - המהלך שמזכיר את בית המקדש (חרדים)חיים כהן
ארה"ב הכריזה על מצור ימי מלא על איראן דרך מצר הורמוז החל ממחר | טראמפ: "אנחנו משתלטים על המצר" | כל הפרטים על המצור והשלכותיו (בעולם)אריה רוזן
חוק יסוד לימוד תורה עולה להצבעה סופית בכנסת בנוסח מרוכך | ראשי האופוזיציה טענו: "פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה" (בארץ)משה בשן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ