בג"ץ יכריע: מחר יוכרע גורל מפלגת הימין שמהווה סכנה לבן גביר

הצבא משחק באש?

דרמה בלשכת הגיוס: בחור חסידי, נכדו של האדמו"ר מזידטשוב, הגיע ללשכת הגיוס להסדיר מעמדו, וגילה כי הוא מוגדר כעריק ונעצר • מעצרו המיידי הצית גל מחאות וזעם ברחוב החרדי • החשש: גל מעצרים נוסף של בחורי ישיבות שהסתמכו על הסדרים קודמים • 'בבלי' עם כל הפרטים (חרדים)