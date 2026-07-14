בבלי
מבזק פרשת אזריה

שר הביטחון הגיש בקשת חנינה - הנשיא ממתין לצה"ל

שר הביטחון כ"ץ הגיש בקשת חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אזריה • "אין זה סביר שלוחם מצטיין ימשיך לשלם מחיר כבד" | בית הנשיא ממתין לחוות דעת צה"ל (פוליטי מדיני)

אליהו לוי בבלי
אלאור עזריה
אלאור עזריה | צילום: צילום: מרים אלסטר/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

14:03
מכתב חריג לקראת ההצבעה

יועמ"ש הכנסת דורשת מהח"כים: "גלו לנו אם יש לכם קרובים בישיבות"

היועצת המשפטית שגית אפיק שלחה מכתב חריג לחברי הכנסת • דרישה לגילוי נאות על קרובים שתורתם אומנותם לפני ההצבעה | "חשש לניגוד עניינים או מראית עין" (חדשות חרדים)

דוד קליין
13:55
הוראה דרמטית

האיום על 'אומן ראש השנה': שרת התחבורה נגד חיל האויר האמריקני

מנכ"ל רש"ת מזהיר: ביטול 10 טיסות ביום החל מה-23 ביולי • 50 אלף כרטיסים בסכנה עד סוף החודש | חסידי ברסלב בדאגה לקראת הנסיעה לאומן (תעופה)

דוד קליין
13:29
הצבא משחק באש?

סערת הגיוס; נכד האדמו"ר הגיע להסדיר את מעמדו - ונעצר כעריק

דרמה בלשכת הגיוס: בחור חסידי, נכדו של האדמו"ר מזידטשוב, הגיע ללשכת הגיוס להסדיר מעמדו, וגילה כי הוא מוגדר כעריק ונעצר • מעצרו המיידי הצית גל מחאות וזעם ברחוב החרדי • החשש: גל מעצרים נוסף של בחורי ישיבות שהסתמכו על הסדרים קודמים • 'בבלי' עם כל הפרטים (חרדים)

חיים רוזנבוים
13:23
התעצמות ברצועה

חמאס חוזר לפעולה: ירי הרקטה ממרכז עזה מעורר חששות במערכת הביטחון

רקטה נורתה הבוקר ממרכז רצועת עזה לכיוון הים • גורמים ביטחוניים: חמאס מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולות | האם הארגון נערך לעימות הבא? (צבא וביטחון)

אליהו לוי
12:53
תגובה לגינוי

חמאס זועם על הפיכת 'גבעת זאב' לעיר: "תוקפנות מסוכנת" - כך הגיבה העירייה

ארגון הטרור הגדיר את המהלך כצעד תוקפני • ראש העיר אסרף: 'מול תרבות המוות אנחנו מציבים חזון של בנייה וחיים' | התשובה המלאה לאיומי הטרור (בארץ)

משה כץ
12:25
סערה בטהרן

"עלילה תמורת כסף": אחמדינג'אד מכחיש בזעם את הדיווחים

לשכת הנשיא לשעבר דוחה בתוקף את דיווח ה'ניו יורק טיימס' • טענות על גיוס למוסד ומימון ישראלי נקראות "בדיות שאינן ראויות להכחשה" | הסערה שמטלטלת את טהרן (בעולם)

אליהו לוי
12:08
מפקד היסטורי

112 אלף מתפקדים ב'דמוקרטים' - וכך זה משפיע על השוליים ברחוב החרדי

מפלגת הדמוקרטים סוגרת ספר בוחרים עם שיא של 112,376 מתפקדים • במקביל: מפלגת הקהל החרדית טוענת ל-70 אלף חברים אך שומרת על עמימות מוחלטת | הדרמה השקטה ברחוב החרדי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:52
מינוי מיוחד בוושינגטון

היום: המחליפה של לינדזי גרהאם תושבע בסנאט האמריקני

מושל דרום קרוליינה מינה את דרלין נורדון למחליפתו הזמני של אחיה • "לינדזי תמיד עמד לצדי - כעת תורי לעשות זאת עבורו" | טקס ההשבעה כבר היום (בעולם)

ישראל גרוס
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר