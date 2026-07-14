112 אלף מתפקדים ב'דמוקרטים' - וכך זה משפיע על השוליים ברחוב החרדי
מפלגת הדמוקרטים סוגרת ספר בוחרים עם שיא של 112,376 מתפקדים • במקביל: מפלגת הקהל החרדית טוענת ל-70 אלף חברים אך שומרת על עמימות מוחלטת | הדרמה השקטה ברחוב החרדי (פוליטי מדיני)
מפלגת הדמוקרטים סוגרת ספר בוחרים עם שיא של 112,376 מתפקדים • במקביל: מפלגת הקהל החרדית טוענת ל-70 אלף חברים אך שומרת על עמימות מוחלטת | הדרמה השקטה ברחוב החרדי (פוליטי מדיני)
היועצת המשפטית שגית אפיק שלחה מכתב חריג לחברי הכנסת • דרישה לגילוי נאות על קרובים שתורתם אומנותם לפני ההצבעה | "חשש לניגוד עניינים או מראית עין" (חדשות חרדים)דוד קליין
מנכ"ל רש"ת מזהיר: ביטול 10 טיסות ביום החל מה-23 ביולי • 50 אלף כרטיסים בסכנה עד סוף החודש | חסידי ברסלב בדאגה לקראת הנסיעה לאומן (תעופה)דוד קליין
דרמה בלשכת הגיוס: בחור חסידי, נכדו של האדמו"ר מזידטשוב, הגיע ללשכת הגיוס להסדיר מעמדו, וגילה כי הוא מוגדר כעריק ונעצר • מעצרו המיידי הצית גל מחאות וזעם ברחוב החרדי • החשש: גל מעצרים נוסף של בחורי ישיבות שהסתמכו על הסדרים קודמים • 'בבלי' עם כל הפרטים (חרדים)חיים רוזנבוים
רקטה נורתה הבוקר ממרכז רצועת עזה לכיוון הים • גורמים ביטחוניים: חמאס מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולות | האם הארגון נערך לעימות הבא? (צבא וביטחון)אליהו לוי
ארגון הטרור הגדיר את המהלך כצעד תוקפני • ראש העיר אסרף: 'מול תרבות המוות אנחנו מציבים חזון של בנייה וחיים' | התשובה המלאה לאיומי הטרור (בארץ)משה כץ
לשכת הנשיא לשעבר דוחה בתוקף את דיווח ה'ניו יורק טיימס' • טענות על גיוס למוסד ומימון ישראלי נקראות "בדיות שאינן ראויות להכחשה" | הסערה שמטלטלת את טהרן (בעולם)אליהו לוי
מושל דרום קרוליינה מינה את דרלין נורדון למחליפתו הזמני של אחיה • "לינדזי תמיד עמד לצדי - כעת תורי לעשות זאת עבורו" | טקס ההשבעה כבר היום (בעולם)ישראל גרוס
שר הביטחון כ"ץ הגיש בקשת חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אזריה • "אין זה סביר שלוחם מצטיין ימשיך לשלם מחיר כבד" | בית הנשיא ממתין לחוות דעת צה"ל (פוליטי מדיני)אליהו לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ