מבזק משא כואב | צפו

הרב רוזנבלום זועק: "תזכרו, זה לא יעבור בשלום. זה לא ייתכן!"

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדברים חריפים על מצבם של לומדי התורה • "הקב"ה לא מוותר על חילול שם שמיים - יכול להימשך שנים" | "יש חרב נוקמת נקם ברית" (יהדות)

חיים כהן • בבלי • כ"ט בתמוז | 14.07.26 16:36