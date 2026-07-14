"תם ונשלם": מילביצקי דוחה את היועמ"שית במכתב חריף

משא כואב | צפו

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדברים חריפים על מצבם של לומדי התורה • "הקב"ה לא מוותר על חילול שם שמיים - יכול להימשך שנים" | "יש חרב נוקמת נקם ברית" (יהדות)