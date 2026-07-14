"תם ונשלם": מילביצקי דוחה את היועמ"שית במכתב חריף

בבלי
מבזק משבר בוועדת הכספים

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דוד קליין בבלי
ח"כ חנוך מילביצקי
ח"כ חנוך מילביצקי | צילום: צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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