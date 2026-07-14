כך זה נחשף: הקמפיין הסודי של ישראל בארה"ב - מיליוני דולרים נגד טראמפ
משרד החוץ שכר את מנהל קמפיין טראמפ לפעילות דיגיטלית חסרת תקדים • מיליון וחצי דולר בחודש למאבק באנטישמיות | הבית הלבן זיהה מתקפה מתואמת נגד הסכם הפסקת האש עם איראן (בעולם)
משרד החוץ שכר את מנהל קמפיין טראמפ לפעילות דיגיטלית חסרת תקדים • מיליון וחצי דולר בחודש למאבק באנטישמיות | הבית הלבן זיהה מתקפה מתואמת נגד הסכם הפסקת האש עם איראן (בעולם)
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