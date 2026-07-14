חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ
עלם פארס, דרוזי בן 32 נהרג במהלך טיפוס בהרי האלפים בשווייץ לאחר שנפל מגובה רב באזור הר המטרהורן | שעות לפני מותו פרסם פארס סרטון בו הוא נראה מטייל לבדו בהרים - ומעביר מסר מפחיד (בעולם)
עלם פארס, דרוזי בן 32 נהרג במהלך טיפוס בהרי האלפים בשווייץ לאחר שנפל מגובה רב באזור הר המטרהורן | שעות לפני מותו פרסם פארס סרטון בו הוא נראה מטייל לבדו בהרים - ומעביר מסר מפחיד (בעולם)
דרמה חסרת תקדים בכנסת: חוק המעצרים עבר - נתניהו נעלם מהמליאה | ליברמן חושף: "גפני מתחרט על הפלת חוק הגיוס משנת 2018" | תחקיר מהדהד על מחדל השחיטה: השוחטים עתרו לבג"ץ נגד הרבנות הראשית | הדרמה שמסעירה את בני ברק: האם תהיה הפרדה מגדרית ברחוב שלמה המלך? | חברי הכנסת החרדים מככבים בשלישיית שיאני הנוכחות בבנין הכנסת | פוניבז' - הישיבה ששוברת כל שנה את השיאים של עצמה (מעייריב)איצלה כץ
חילופי האש בין איראן לארה"ב נמשכו גם בשעות היום של יום שלישי כאשר ארה"ב תקפה באזורים שונים באיראן | משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר כווית ובחריין שם שוכנים בסיסים אמריקנים | לראשונה: איראן מאימת בנשק יום הדין (חדשות)בבלי
שני הרוגים נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי בשכונת שיח' עג'לין בדרום מערב העיר עזה. עם תקיפה זו מגיע מספר ההרוגים ברצועת עזה מתקיפות צה"ל היום ל-12.צוות בבלי
צה"ל תקף היום בצפון רצועת עזה וחיסל את מחמד מרואן מחמד סאלם, ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בחמאס. יחד איתו חוסלו שלושה מחבלים נוספים: עבד אלמאלכ אבו-אלג'בין (מחבל נוח'בה ורמ"ד חקירות במשטרת חמאס), יאמן מוחמד גבריל עביד (מחבל בגדוד מרכז ג'באליה), וגסאן אכרם סלאמה דקס (מחבל בגדוד מערב ג'באליה ופעיל במשטרת חמאס). המחבלים התכנסו כדי לקדם מתווי טרור וחוסלו להסרת האיום. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו.צוות בבלי
סגנית שר החוץ, ח”כ שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה שעה לאחר שמליאת הכנסת אישרה את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות • בקואליציה מיהרו לתקוף את המהלך, כאשר יו”ר ועדת החוץ והביטחון, ח”כ בועז ביסמוט, עקץ: “ראיתי הצגות משכנעות יותר” (חדשות)בבלי
החוקים שנחקקו אתמול בכנסת אולי ייפסלו בבג"ץ ואולי לא, ואחד מהם הוא בגדר הצהרה בלבד | ובכל זאת, החשיבות שלהם היא עצומה, למול החילול השם העצום שנוצר בחודשים האחרונים (דעה)ישראל גראדווהל
נחשפים פרטים חדשים ומדהימים על נתיב בריחתו ותנועותיו ברצועת עזה של מוחמד דף - מאז פרוץ המלחמה ועד לרגע מותו. דיווח ערבי חושף כיצד הטעה ראש הזרוע הצבאית את בכירי ארגונו שכלל לא ידעו על מיקומו, מדוע סירב להצעות ההגנה בצפון הרצועה, וכיצד מצא את עצמו ישן חסר כל ברחובות ובמסגדים של רפיח מבלי שאיש יזהה את פניו, לפני שחוסל סמוך למפקד חטיבת ח'אן יונס (העולם הערבי)בבלי
פיצוץ עז של רימון רסס החריד הלילה את דרום תל אביב וגרם לנזק כבד למספר כלי רכב בחניון. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה פתחו במצוד נרחב, אשר גלש תוך זמן קצר אל תוך העיר בני ברק. בפעילות משולבת ומהירה של שוטרי תחנת שר"ת ותחנת בני ברק, אותרו שני צעירים רכובים על קטנוע (בארץ)נחמן שטרנהרץ
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