מבזק בבלי

ארה"ב תקפה מטרות רבות באיראן והטילה מצור ימי בהורמוז

צבא ארה"ב תקף הלילה מטרות באיראן במשך כשבע שעות, במקביל להטלת מצור ימי מחודש במיצר הורמוז. התקיפות כללו יעדים בחבל כורדיסטן במערב איראן (לראשונה מאז הפסקת האש), במחוז ח'וזאסתן ובדרום איראן. בבסיס צבאי במפור (דרום איראן) דווח על כ-10-15 חיילים איראנים שנהרגו. יעדים נוספים הותקפו באילאם, מאהשהר, באיים קשם, הנע'אם וסיריק, ובערים החוף בנדר עבאס, צ'באהאר וג'ם-בושהר. בתגובה תקפה איראן בירדן, כווית ובחריין, אך לא תקפה את איחוד האמירויות, סעודיה וישראל.