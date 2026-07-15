אחותו של סנאטור לינדזי גרהאם מושבעת במקומו באופן זמני
דארלין גראהם, אחותו של הסנאטור לינדזי גרהאם, הושבעה באופן זמני כסנאטורית מטעם דרום קרוליינה במקום אחיה.
דארלין גראהם, אחותו של הסנאטור לינדזי גרהאם, הושבעה באופן זמני כסנאטורית מטעם דרום קרוליינה במקום אחיה.
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לוחמי יחידת דובדבן עצרו אתמול בלילה בהכוונת שב"כ שני מבוקשים שייצרו מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בחטיבת בנימין. במקביל, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה שהחזיק באמצעי לחימה רבים. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.צוות בבלי
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כוחות צה"ל פרשו לאזור מעלה לבונה בשומרון בעקבות דיווח על מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים על כביש מרכזי. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ושני רכבים ניזוקו. הכוחות החלו בסריקות אחר החשודים והטילו כתר על הכפר סינג'יל.צוות בבלי
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צבא ארה"ב תקף הלילה מטרות באיראן במשך כשבע שעות, במקביל להטלת מצור ימי מחודש במיצר הורמוז. התקיפות כללו יעדים בחבל כורדיסטן במערב איראן (לראשונה מאז הפסקת האש), במחוז ח'וזאסתן ובדרום איראן. בבסיס צבאי במפור (דרום איראן) דווח על כ-10-15 חיילים איראנים שנהרגו. יעדים נוספים הותקפו באילאם, מאהשהר, באיים קשם, הנע'אם וסיריק, ובערים החוף בנדר עבאס, צ'באהאר וג'ם-בושהר. בתגובה תקפה איראן בירדן, כווית ובחריין, אך לא תקפה את איחוד האמירויות, סעודיה וישראל.צוות בבלי
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