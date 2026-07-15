אחותו של סנאטור לינדזי גרהאם מושבעת במקומו באופן זמני

בבלי

כוחות צה"ל פרשו לאזור מעלה לבונה בשומרון בעקבות דיווח על מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים על כביש מרכזי. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ושני רכבים ניזוקו. הכוחות החלו בסריקות אחר החשודים והטילו כתר על הכפר סינג'יל.