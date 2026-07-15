לב המדפסת הלאומית: כך מודפסים ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

אותרו לאחר סריקות

בשעות אחר הצהריים אתמול התקבל דיווח על שני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת, אך איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף | שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות עד שאיתרו את השניים וחילצו אותם בשלום (חדשות)