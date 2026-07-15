בגידה בלב חיזבאללה: סוכן של המוסד נלכד בביירות
סוכן בכיר שסיפק למוסד מידע קריטי על ארבעה מפקדי חיזבאללה נעצר בנמל התעופה בביירות • הוא ניצל את האמון שניתן בו כדי לאסוף קואורדינטות ומידע רגיש | המעצר מהווה מכה קשה לארגון (צבא וביטחון)
סוכן בכיר שסיפק למוסד מידע קריטי על ארבעה מפקדי חיזבאללה נעצר בנמל התעופה בביירות • הוא ניצל את האמון שניתן בו כדי לאסוף קואורדינטות ומידע רגיש | המעצר מהווה מכה קשה לארגון (צבא וביטחון)
ח"כ שרן השכל התפטרה מהממשלה והבוקר הגישה בקשה להתפלגות מסיעת 'הימין הממלכתי' • במכתב חריף לגדעון סער היא כתבה: "שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל" | ב'ימין הממלכתי' תוקפים בחזרה: "ניסיונה מופרך, חצוף וכפוי טובה" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
בשעות אחר הצהריים אתמול התקבל דיווח על שני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת, אך איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף | שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות עד שאיתרו את השניים וחילצו אותם בשלום (חדשות)קובי רוזן
חייל סדיר צילם יירוטי טילים במבצע 'עם כלביא' ושלח לסוכן איראני שיצר איתו קשר לצד תיעודים נוספים • הוא קיבל תשלום עבור הסרטונים ונעצר לאחר שדיווח על מעשיו | בית הדין הצבאי גזר על הנאשם עונש של 5 שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד עונש מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ש"ח והורדה לדרגת טוראי (צבא)ב. ניסני
בסיור מיוחד בין המכבשים, נחשפו לראשונה שטרות ה-100 דולר החדשים, המשלבים עיצוב חגיגי עם חתימה נשיאותית שטרם נראתה כמותה על המטבע האמריקאי (חדשות בעולם)דני שפיץ
קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה צפוי לעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר שהמפלגה בראשותה עמד עד כה תבחר לו מחליף | אמש נפגש סטארמר עם נשיא צרפת עמנואל מקרון עימו עבד כצמד בכל הסוגיות הבוערות של אירופה - זו מתנת הפרידה היוקרתית שקיבל ראש הממשלה הבריטי (בעולם)ישראל גראדווהל
עשרות רבנים וראשי ישיבות יובילו עצרת תפילה ומחאה • תחבורה מכל רחבי הארץ והמשטרה בכוננות מלאה | "זעקת כלל ישראל" (חרדים)חיים כהן
דארלין גראהם, אחותו של הסנאטור לינדזי גרהאם, הושבעה באופן זמני כסנאטורית מטעם דרום קרוליינה במקום אחיה.צוות בבלי
הממשלה הסכימה להצעת השופטים לביטול מינוי יהודה אליהו • ועדת האיתור תורכב מחדש ללא חברים בניגוד עניינים | כניעה נוספת למערכת המשפט (חוק ומשפט)דוד קליין
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