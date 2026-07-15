סוף לתעלומה: חידה מסתורית שצצה על בניין נפתרה אחרי 3 שנים 

אני לא מודאג

ראש הממשלה נתניהו משיב אש לאיומי המעצר של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ומאשים אותו בתמיכה בארגוני טרור רצחניים | בראיון נוקב הוא קובע כי ממדאני אינו רק עוין את ישראל, אלא אדם ששונא את ארצות הברית "בלב פנימה" (חדשות בעולם)