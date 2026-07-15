בבלי
מבזק בבלי

ארה"ב תטביע מטבע זהב חדש עם דיוקנו של טראמפ

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הכריז כי ארה"ב תתחיל להטביע מטבע זהב חדש בערך דולר אחד, לרגל 250 שנות עצמאות למדינה. המטבע יישא את דיוקנו של הנשיא טראמפ ויסמל את החירות והפטריוטיות האמריקאית.

צוות בבלי בבלי
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מבזקים נוספים

13:29
הונאה חמורה

הפרשייה נחשפת: כך עובדת הבנק הונתה לקוחות במאות אלפי שקלים

עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות בהיקף של 800 אלף שקלים • דרשה תשלומים במזומן לאישור הלוואות והעבירה את הכסף לחשבונה | החשודה הודתה במיוחס לה ושוחררה בתנאים (משטרה ופלילים)

דוד ישראלי
13:17
בבלי

צה"ל חיסל שני מפקדי נוח'בה בכירים בצפון רצועת עזה

צה"ל תקף אמש בצפון רצועת עזה וחיסל שני מפקדי נוח'בה מחמאס. בתקיפה חוסלו עלי שמלח', סגן מפקד פלוגת נוח'בה, שהכשיר מחבלים לפיגועים נגד ישראלים וכוחות צה"ל, ונאצר לוח, ראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה. השניים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל במרחב וחוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי במרחב.

צוות בבלי
12:36
חיפושים במקום

אסון ימי כבד: סירת נוסעים שהתהפכה הפכה למלכודת מוות | צפו

סירת נוסעים התהפכה ליד האי אלקטרז במפרץ סן פרנסיסקו | אדם אחד נהרג, 3 נעדרים ו-16 חולצו | חיפושים נרחבים נמשכים במקום (בעולם)

אריה רוזן
12:23
אני לא מודאג

נתניהו משיב אש לאיום המעצר בניו יורק: "הוא עומד לצד כוחות הטרור"

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דני שפיץ
12:03
מה זה אומר?

סוף לתעלומה: חידה מסתורית שצצה על בניין נפתרה אחרי 3 שנים 

מהנדס תוכנה פתר את החידה המסתורית שהוצגה במשך 3 שנים על גג מטה אדובי בסן חוזה | החידה הבאה כבר בדרך עם פרס מיוחד לפותר הראשון (בעולם)

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קרב פוליטי

שרן השכל הגישה בקשה להתפלגות ותקפה את גדעון סער: "שיקרת לי"

ח"כ שרן השכל התפטרה מהממשלה והבוקר הגישה בקשה להתפלגות מסיעת 'הימין הממלכתי' • במכתב חריף לגדעון סער היא כתבה: "שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל" | ב'ימין הממלכתי' תוקפים בחזרה: "ניסיונה מופרך, חצוף וכפוי טובה" (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
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אותרו לאחר סריקות

שוטרי השיטור הימי חילצו בכנרת שני נערים בקיאק שאבד עמם הקשר

בשעות אחר הצהריים אתמול התקבל דיווח על שני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת, אך איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף | שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות עד שאיתרו את השניים וחילצו אותם בשלום (חדשות)

קובי רוזן
11:30
מסר מידע לאויב

חייל צה"ל נידון ל-5 שנות מאסר: צילם סרטונים של יירוטי טילים במלחמה ושלח לסוכן איראני

חייל סדיר צילם יירוטי טילים במבצע 'עם כלביא' ושלח לסוכן איראני שיצר איתו קשר לצד תיעודים נוספים • הוא קיבל תשלום עבור הסרטונים ונעצר לאחר שדיווח על מעשיו | בית הדין הצבאי גזר על הנאשם עונש של 5 שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד עונש מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ש"ח והורדה לדרגת טוראי (צבא)

ב. ניסני
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