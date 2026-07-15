ארה"ב תטביע מטבע זהב חדש עם דיוקנו של טראמפ
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הכריז כי ארה"ב תתחיל להטביע מטבע זהב חדש בערך דולר אחד, לרגל 250 שנות עצמאות למדינה. המטבע יישא את דיוקנו של הנשיא טראמפ ויסמל את החירות והפטריוטיות האמריקאית.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הכריז כי ארה"ב תתחיל להטביע מטבע זהב חדש בערך דולר אחד, לרגל 250 שנות עצמאות למדינה. המטבע יישא את דיוקנו של הנשיא טראמפ ויסמל את החירות והפטריוטיות האמריקאית.
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