נועה ארגמני הגיעה למשרדי חברת ההייטק היוקרתי; זה מה שבאמת קורה שם
החטופה המשוחררת החלה להתמחות בקרן הון סיכון בשרונה • במשרדי הקרן פועלים גופי פיתוי לשילוב חרדים בצבא ובהייטק | החשיפה המדאיגה (חרדים)
החטופה המשוחררת החלה להתמחות בקרן הון סיכון בשרונה • במשרדי הקרן פועלים גופי פיתוי לשילוב חרדים בצבא ובהייטק | החשיפה המדאיגה (חרדים)
ציור קיר ענק של ארון קבורה עם דמות הנשיא האמריקאי הוצב במרכז הבירה • שלט חוצות מאיים: "דם תמורת דם, עין תחת עין" | המתיחות מתגברת על רקע המצור הימי במפרץ הורמוז (בעולם)ישראל לוי
פיקוד המרכז האמריקני השלים גל תקיפות בן 7 שעות • מטוסי קרב וספינות פגעו ביכולות השיגור של טהרן | ההסלמה מגיעה בעיצומה של ביקור מתוכנן של ראש הממשלה בארה"ב (בעולם)אליהו לוי
השופט הורה להסיר חיסיון ממסמכים פנימיים • נחשפה דרישה 'דחוף ביותר' לתמלל 93 סרטונים חודשיים לפני הבחירות | 'התייחסות מפורשת להתמודדות בבחירות' (חוק ומשפט)דוד ישראלי
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הכריז כי ארה"ב תתחיל להטביע מטבע זהב חדש בערך דולר אחד, לרגל 250 שנות עצמאות למדינה. המטבע יישא את דיוקנו של הנשיא טראמפ ויסמל את החירות והפטריוטיות האמריקאית.צוות בבלי
עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות בהיקף של 800 אלף שקלים • דרשה תשלומים במזומן לאישור הלוואות והעבירה את הכסף לחשבונה | החשודה הודתה במיוחס לה ושוחררה בתנאים (משטרה ופלילים)דוד ישראלי
צה"ל תקף אמש בצפון רצועת עזה וחיסל שני מפקדי נוח'בה מחמאס. בתקיפה חוסלו עלי שמלח', סגן מפקד פלוגת נוח'בה, שהכשיר מחבלים לפיגועים נגד ישראלים וכוחות צה"ל, ונאצר לוח, ראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה. השניים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל במרחב וחוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי במרחב.צוות בבלי
סירת נוסעים התהפכה ליד האי אלקטרז במפרץ סן פרנסיסקו | אדם אחד נהרג, 3 נעדרים ו-16 חולצו | חיפושים נרחבים נמשכים במקום (בעולם)אריה רוזן
ראש הממשלה נתניהו משיב אש לאיומי המעצר של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ומאשים אותו בתמיכה בארגוני טרור רצחניים | בראיון נוקב הוא קובע כי ממדאני אינו רק עוין את ישראל, אלא אדם ששונא את ארצות הברית "בלב פנימה" (חדשות בעולם)דני שפיץ
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