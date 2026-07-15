כצפוי: בג"ץ מקפיא את חוק ביטול מעצרי תלמידי הישיבות

הסלמה מסוכנת

חבר פרלמנט בכיר קורא לזנוח את הלחימה באמצעות שלוחים • מוטאקי מציג תוכנית מפורטת לפשיטה קרקעית על בסיס ארה"ב באזור | "נלכוד 100 אמריקאים ונביא אותם לאיראן" (בעולם)