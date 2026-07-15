מבזק הסלמה מסוכנת

"מתקפה קרקעית": איראן חושפת תוכנית לחטיפת 100 אמריקאים

חבר פרלמנט בכיר קורא לזנוח את הלחימה באמצעות שלוחים • מוטאקי מציג תוכנית מפורטת לפשיטה קרקעית על בסיס ארה"ב באזור | "נלכוד 100 אמריקאים ונביא אותם לאיראן" (בעולם)

ישראל לוי • בבלי • א' באב | 15.07.26 15:03