הציונות הדתית מתפרקת: השר מצהיר - "לא אתמודד"

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צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את חסאם שאפעי, מחבל מגדוד מזרח חאן יונס בחמאס. שאפעי פשט לקיבוץ נירים בטבח ה-7 באוקטובר וחטף שלושה חיילים: אל"ם אסף חממי ז"ל, סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל, שנפלו בקרב בקיבוץ. החיסול התאפשר בזכות מידע מודיעיני והכוונת תקיפה של מרכז האש של אוגדת עזה (143), שתחתיה לחמו שלושת החיילים שנחטפו.צוות בבלי
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