הדיון המכריע על עתיד פוניבז'; כעת נחשפו הפרוטוקולים
פרוטוקול הדיון הדרמטי נחשף במלואו • עו"ד רוזובסקי: "אסון רוחני לקהילה שלמה" מול עו"ד ארצי: "מרד מתמשך במבנה ההיררכי" | השופטת שבח מציגה שאלות קשות לשני הצדדים (עולם הישיבות)
פרוטוקול הדיון הדרמטי נחשף במלואו • עו"ד רוזובסקי: "אסון רוחני לקהילה שלמה" מול עו"ד ארצי: "מרד מתמשך במבנה ההיררכי" | השופטת שבח מציגה שאלות קשות לשני הצדדים (עולם הישיבות)
ח"כ טרופר והנדל חושפים את שם המיזם החדש במרכז-ימין • שירה שפירא ואליסף פרץ מצטרפים לרשימה | המפה הפוליטית ממשיכה להשתנות (פוליטי מדיני)דוד קליין
משרד המודיעין האיראני פרסם רשימה שחורה של עיתונאים ישראלים • עמית סגל, יוסף חדאד ואמילי שריידר בין היעדים | "כנראה שעשיתי משהו נכון" (בעולם)משה כץ
המטבע האיראני נחלש ביממה האחרונה בכ-5% ונסחר כעת סביב שער של 1.88 מיליון ריאל לדולר אחד, קרוב מאוד לשפל של כל הזמנים. אתמול נסחר המטבע בשער של 1.75 מיליון ריאל לדולר. הנפילה החדה מגיעה בעקבות הצהרות הנשיא טראמפ היום בנוגע לעתיד מזכר ההבנות עם איראן.צוות בבלי
שר העלייה והקליטה מודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים • סמוטריץ' נפרד בצער: 'מכבד את החלטתו' | הרקע: המחלוקת החריפה על חוק הגיוס (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את חסאם שאפעי, מחבל מגדוד מזרח חאן יונס בחמאס. שאפעי פשט לקיבוץ נירים בטבח ה-7 באוקטובר וחטף שלושה חיילים: אל"ם אסף חממי ז"ל, סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל, שנפלו בקרב בקיבוץ. החיסול התאפשר בזכות מידע מודיעיני והכוונת תקיפה של מרכז האש של אוגדת עזה (143), שתחתיה לחמו שלושת החיילים שנחטפו.צוות בבלי
חבר הקבינט חשף בבית המשפט את הדינמיקה הנסתרת בין הזירה הפוליטית לתקשורת • מנכ"לי ערוצים פנו לבטל מודעות ממשלתיות | עדות דרמטית במשפט נתניהו (משפט)דוד ישראלי
שריפת ענק כילתה 1,600 הקטרים ביער פונטנבלו • כבאי מתנדב הודה בהצתה במצית ודלק | 900 תושבים פונו, מטוסי כיבוי הוזנקו לראשונה לפריז (בעולם)יוני גליק
חבר פרלמנט בכיר קורא לזנוח את הלחימה באמצעות שלוחים • מוטאקי מציג תוכנית מפורטת לפשיטה קרקעית על בסיס ארה"ב באזור | "נלכוד 100 אמריקאים ונביא אותם לאיראן" (בעולם)ישראל לוי
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