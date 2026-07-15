מאה שערים: ילדה בת 4.5 נהרגה בתאונה

בבלי

המטבע האיראני נחלש ביממה האחרונה בכ-5% ונסחר כעת סביב שער של 1.88 מיליון ריאל לדולר אחד, קרוב מאוד לשפל של כל הזמנים. אתמול נסחר המטבע בשער של 1.75 מיליון ריאל לדולר. הנפילה החדה מגיעה בעקבות הצהרות הנשיא טראמפ היום בנוגע לעתיד מזכר ההבנות עם איראן.