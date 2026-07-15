מאה שערים: ילדה בת 4.5 נהרגה בתאונה
פריידא הרשקוביץ נפגעה מרכב חולף ברחוב הרב שמואל סלנט • זק"א פעל לשחרור הגופה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית | המשפחה בשוק עמוק (חדשות חרדים)
פריידא הרשקוביץ נפגעה מרכב חולף ברחוב הרב שמואל סלנט • זק"א פעל לשחרור הגופה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית | המשפחה בשוק עמוק (חדשות חרדים)
שר האוצר התנה את החלטת הממשלה בעניין שכר הגננות החרדיות בהענקת תיק החינוך לנציג מפלגתו בבית שמש • גפני מטיל וטו: יהדות התורה לא תצביע על חוק פיצול היועמ"שית | הציונות הדתית: "מעניק לה חסינות" (חדשות חרדים)דוד קליין
ח"כ טרופר והנדל חושפים את שם המיזם החדש במרכז-ימין • שירה שפירא ואליסף פרץ מצטרפים לרשימה | המפה הפוליטית ממשיכה להשתנות (פוליטי מדיני)דוד קליין
משרד המודיעין האיראני פרסם רשימה שחורה של עיתונאים ישראלים • עמית סגל, יוסף חדאד ואמילי שריידר בין היעדים | "כנראה שעשיתי משהו נכון" (בעולם)משה כץ
פרוטוקול הדיון הדרמטי נחשף במלואו • עו"ד רוזובסקי: "אסון רוחני לקהילה שלמה" מול עו"ד ארצי: "מרד מתמשך במבנה ההיררכי" | השופטת שבח מציגה שאלות קשות לשני הצדדים (עולם הישיבות)חיים כהן
המטבע האיראני נחלש ביממה האחרונה בכ-5% ונסחר כעת סביב שער של 1.88 מיליון ריאל לדולר אחד, קרוב מאוד לשפל של כל הזמנים. אתמול נסחר המטבע בשער של 1.75 מיליון ריאל לדולר. הנפילה החדה מגיעה בעקבות הצהרות הנשיא טראמפ היום בנוגע לעתיד מזכר ההבנות עם איראן.צוות בבלי
שר העלייה והקליטה מודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים • סמוטריץ' נפרד בצער: 'מכבד את החלטתו' | הרקע: המחלוקת החריפה על חוק הגיוס (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את חסאם שאפעי, מחבל מגדוד מזרח חאן יונס בחמאס. שאפעי פשט לקיבוץ נירים בטבח ה-7 באוקטובר וחטף שלושה חיילים: אל"ם אסף חממי ז"ל, סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל, שנפלו בקרב בקיבוץ. החיסול התאפשר בזכות מידע מודיעיני והכוונת תקיפה של מרכז האש של אוגדת עזה (143), שתחתיה לחמו שלושת החיילים שנחטפו.צוות בבלי
חבר הקבינט חשף בבית המשפט את הדינמיקה הנסתרת בין הזירה הפוליטית לתקשורת • מנכ"לי ערוצים פנו לבטל מודעות ממשלתיות | עדות דרמטית במשפט נתניהו (משפט)דוד ישראלי
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