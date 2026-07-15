בבלי
מבזק מינוי חדש במשרד החוץ

במקום השכל: ח"כ מישל בוסקילה ימונה לסגן השר

גדעון סער ממנה את ח"כ מישל בוסקילה לסגן שר החוץ • המינוי יאושר הערב במשאל טלפוני ויכנס לתוקף מחר | מי הוא הפוליטיקאי המנוסה שיחליף את השכל? (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
ח"כ מישל בוסקילה
ח"כ מישל בוסקילה | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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