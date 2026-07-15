נקמת האצטדיון: צפו בתיעוד ההיסטורי - כך נמחק הסמל של חסן נסראללה
עשרים שנה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ובתזמון היסטורי של 26 שנים מאז נאום "קורי העכביש" המפורסם של חסן נסראללה, כוחות צה"ל מאוגדות 98 ו-91 השלימו כיתור נרחב והשיגו שליטה מבצעית מלאה על מעוז חיזבאללה בבינת ג'בייל ובכפר עינתא | במהלך המבצע, המכונה "שאגת הארי", החריבו הלוחמים את האצטדיון העירוני שבו ניבא נסראללה את קריסת ישראל, השמידו מעל 1,500 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-500 מחבלים, תוך שהם מנפצים את הסמל ההיסטורי של ארגון הטרור השיעי (ביטחון)