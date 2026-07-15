עשוי זהב - עם פנים חמורות סבר: כך נראה מטבע הדולר לכבוד טראמפ
משרד האוצר האמריקני השיק את מטבע הזהב על שם דונלד טראמפ שערכו דולר בודד | על המטבע ניתן לראות מצד אחד את פניו חמורות הסבר של נשיא ארה"ב, לצד הכיתוב: "חופש" | כך זה נראה (חדשות)
משרד האוצר האמריקני השיק את מטבע הזהב על שם דונלד טראמפ שערכו דולר בודד | על המטבע ניתן לראות מצד אחד את פניו חמורות הסבר של נשיא ארה"ב, לצד הכיתוב: "חופש" | כך זה נראה (חדשות)
דרמה פוליטית בסקר מנדטים חדש של חדשות 13: לראשונה, גוש מתנגדי נתניהו משיג את הרוב המיוחל של 61 מנדטים להקמת ממשלה, זאת בעקבות חציית אחוז החסימה של מפלגת הנדל-טרופר החדשה שזוכה ל-4 מנדטים. במקביל, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט שומרת על כוחה ככוח מוביל עם 21 מנדטים, ויאיר גולן מטפס ל-11 מנדטים (פוליטי)בבלי
שוב זה קורה - חרדי התייצב בלשכת גיוס ונעצר: האם גור תרעיד את המדינה? הקנאים לא מוותרים: בשיא החום ותחת מטריות - הדרמה ששיתקה את בסיסי הגיוס | בג"ץ הקפיא את חוק הקפאת המעצרים: עקיצות בין החכ"ים החרדים | מפלגת "אחי" יוצאת לדרך: מה הסוד של הרב אברג'ל ובמי המפלגה מתחרה? | הדרשן הליטאי זעק נגד ההתנכלות לעולם התורה - והפך לויראלי (מעייריב)איצלה כץ
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להגבלת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 51 מתנגדים. החוק הדרמטי קובע בין היתר כי הממשלה תוכל לדחות את חוות דעת היועמ"ש, לקחת ייצוג נפרד בבג"ץ, ואף לאסור עליה להופיע בבית המשפט כדי לטעון נגד עמדת הממשלה. נתניהו נעדר מההצבעה, בעוד "מורדי הקואליציה" שהתנגדו אמש לחוקים אחרים, התייצבו הפעם והצביעו בעד החוק לבקשתו (פוליטי)בבלי
ראש השב"כ דוד זיני נעתר לפניית רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, והגיש חוות דעת התומכת בהמשך אבטחתה האישית לטווח ארוך גם לאחר תום כהונת בעלה | בעוד גורמים בסביבת נתניהו מסבירים כי האיומים הביטחוניים החריגים בעידן שלאחר המלחמה מחייבים זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי חוות הדעת התמקדה ברמת האיום בלבד ולא קבעה את משך האבטחה בפועל. ועדת השרים המיוחדת צפויה להתכנס עוד הערב (בארץ)יוני גבאי
אירוע ההשקה הרשמי התקיים באולמי 'אחוזת דניאל' • יובל אלימלך הציג את חזון התנועה | הרב אברג'ל חושף: 'מרן הרב עובדיה בא אלי בחלום וברך' (פוליטי מדיני)דוד קליין
עשרים שנה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ובתזמון היסטורי של 26 שנים מאז נאום "קורי העכביש" המפורסם של חסן נסראללה, כוחות צה"ל מאוגדות 98 ו-91 השלימו כיתור נרחב והשיגו שליטה מבצעית מלאה על מעוז חיזבאללה בבינת ג'בייל ובכפר עינתא | במהלך המבצע, המכונה "שאגת הארי", החריבו הלוחמים את האצטדיון העירוני שבו ניבא נסראללה את קריסת ישראל, השמידו מעל 1,500 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-500 מחבלים, תוך שהם מנפצים את הסמל ההיסטורי של ארגון הטרור השיעי (ביטחון)ב. ניסני
צבא איראן אישר רשמית כי 7 חיילים איראנים נהרגו בתקיפה אמריקאית על בסיס צבאי בבמפור לפנות בוקר. דוברת ממשלת איראן דיווחה על 30 הרוגים בימים האחרונים כתוצאה מהתקיפות האמריקאיות בדרום איראן. משרד הבריאות האיראני עדכן כי בסך הכל נהרגו 35 איש ונפצעו יותר מ-300 בתקיפות האמריקאיות באיראן בימים האחרונים.צוות בבלי
גדעון סער ממנה את ח"כ מישל בוסקילה לסגן שר החוץ • המינוי יאושר הערב במשאל טלפוני ויכנס לתוקף מחר | מי הוא הפוליטיקאי המנוסה שיחליף את השכל? (פוליטי מדיני)דוד קליין
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