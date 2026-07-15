"מסכן את זכויות האדם": בליץ עתירות נגד חוק פיצול היועמ"שית
עתירות הוגשו לבג"ץ נגד חוק פיצול היועמ"שית דקות אחרי אישורו בכנסת | "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית", טענו העותרים (בארץ)
עתירות הוגשו לבג"ץ נגד חוק פיצול היועמ"שית דקות אחרי אישורו בכנסת | "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית", טענו העותרים (בארץ)
עשרות מניינים ברחבת הכותל יעצרו את תפילתם בשעה 06:10 • מעל מאה כהנים מכל הזרמים ישתתפו במעמד | האדמו"ר מפינסק-קרלין צפוי להגיע (חרדים)חיים כהן
בכירים בבית הלבן השוהים בסביבתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נדרשו על ידי ראש הסגל שלו סוזי ויילס וראש ה-FBI קאש פאטל, למסור את הטלפונים הניידים שלהם על מנת למצוא מדליף (בעולם)ישראל גראדווהל
כוחות צה"ל חיסלו היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב בית יאהון שבדרום לבנון. גדוד האיסוף האוגדתי 869 זיהה את המחבלים הנושאים ציוד לחימה, וכוחות חטיבה 401 חיסלו אותם במטרה להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפועלים בסמוך. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו.צוות בבלי
דרמה פוליטית בסקר מנדטים חדש של חדשות 13: לראשונה, גוש מתנגדי נתניהו משיג את הרוב המיוחל של 61 מנדטים להקמת ממשלה, זאת בעקבות חציית אחוז החסימה של מפלגת הנדל-טרופר החדשה שזוכה ל-4 מנדטים. במקביל, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט שומרת על כוחה ככוח מוביל עם 21 מנדטים, ויאיר גולן מטפס ל-11 מנדטים (פוליטי)בבלי
שוב זה קורה - חרדי התייצב בלשכת גיוס ונעצר: האם גור תרעיד את המדינה? הקנאים לא מוותרים: בשיא החום ותחת מטריות - הדרמה ששיתקה את בסיסי הגיוס | בג"ץ הקפיא את חוק הקפאת המעצרים: עקיצות בין החכ"ים החרדים | מפלגת "אחי" יוצאת לדרך: מה הסוד של הרב אברג'ל ובמי המפלגה מתחרה? | הדרשן הליטאי זעק נגד ההתנכלות לעולם התורה - והפך לויראלי (מעייריב)איצלה כץ
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להגבלת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 51 מתנגדים. החוק הדרמטי קובע בין היתר כי הממשלה תוכל לדחות את חוות דעת היועמ"ש, לקחת ייצוג נפרד בבג"ץ, ואף לאסור עליה להופיע בבית המשפט כדי לטעון נגד עמדת הממשלה. נתניהו נעדר מההצבעה, בעוד "מורדי הקואליציה" שהתנגדו אמש לחוקים אחרים, התייצבו הפעם והצביעו בעד החוק לבקשתו (פוליטי)בבלי
ראש השב"כ דוד זיני נעתר לפניית רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, והגיש חוות דעת התומכת בהמשך אבטחתה האישית לטווח ארוך גם לאחר תום כהונת בעלה | בעוד גורמים בסביבת נתניהו מסבירים כי האיומים הביטחוניים החריגים בעידן שלאחר המלחמה מחייבים זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי חוות הדעת התמקדה ברמת האיום בלבד ולא קבעה את משך האבטחה בפועל. ועדת השרים המיוחדת צפויה להתכנס עוד הערב (בארץ)יוני גבאי
אירוע ההשקה הרשמי התקיים באולמי 'אחוזת דניאל' • יובל אלימלך הציג את חזון התנועה | הרב אברג'ל חושף: 'מרן הרב עובדיה בא אלי בחלום וברך' (פוליטי מדיני)דוד קליין
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