נתניהו זעם בשיחה סגורה: "לעצור לומדי תורה? עשו את זה ברוסיה"
נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)
נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)
הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)משה בשן
הממשלה אישרה הקצאה של כ־39 מיליון שקלים לטובת הכרה בוותק הגננות החרדיות לצורך התקצוב | ההחלטה התקבלה שעות לאחר שיו”ר דגל התורה, ח”כ משה גפני, הציב אולטימטום סביב קידום חוק היועץ המשפטי לממשלה (בארץ)קובי ישראל
דן אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת | הרקע להחלטה, המחלוקות בסיעה והביקורת על חוק הגיוס (בארץ)משה בשן
עשרות מניינים ברחבת הכותל יעצרו את תפילתם בשעה 06:10 • מעל מאה כהנים מכל הזרמים ישתתפו במעמד | האדמו"ר מפינסק-קרלין צפוי להגיע (חרדים)חיים כהן
עתירות הוגשו לבג"ץ נגד חוק פיצול היועמ"שית דקות אחרי אישורו בכנסת | "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית", טענו העותרים (בארץ)משה בשן
בכירים בבית הלבן השוהים בסביבתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נדרשו על ידי ראש הסגל שלו סוזי ויילס וראש ה-FBI קאש פאטל, למסור את הטלפונים הניידים שלהם על מנת למצוא מדליף (בעולם)ישראל גראדווהל
כוחות צה"ל חיסלו היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב בית יאהון שבדרום לבנון. גדוד האיסוף האוגדתי 869 זיהה את המחבלים הנושאים ציוד לחימה, וכוחות חטיבה 401 חיסלו אותם במטרה להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפועלים בסמוך. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו.צוות בבלי
דרמה פוליטית בסקר מנדטים חדש של חדשות 13: לראשונה, גוש מתנגדי נתניהו משיג את הרוב המיוחל של 61 מנדטים להקמת ממשלה, זאת בעקבות חציית אחוז החסימה של מפלגת הנדל-טרופר החדשה שזוכה ל-4 מנדטים. במקביל, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט שומרת על כוחה ככוח מוביל עם 21 מנדטים, ויאיר גולן מטפס ל-11 מנדטים (פוליטי)בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ