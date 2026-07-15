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נתניהו זעם בשיחה סגורה: "לעצור לומדי תורה? עשו את זה ברוסיה"

נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)

אריה רוזן • בבלי • א' באב | 15.07.26 22:38