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מבזק פיצוצים עזים במדינה

לילה חמישי של תקיפות באיראן, וטראמפ שוקל להסלים: אלו היעדים

צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)

אריה רוזן בבלי
לילה חמישי של תקיפות באיראן, וטראמפ שוקל להסלים: אלו היעדים
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כוחות צה"ל חיסלו היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב בית יאהון שבדרום לבנון. גדוד האיסוף האוגדתי 869 זיהה את המחבלים הנושאים ציוד לחימה, וכוחות חטיבה 401 חיסלו אותם במטרה להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפועלים בסמוך. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו.

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