לילה חמישי של תקיפות באיראן, וטראמפ שוקל להסלים: אלו היעדים

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נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)