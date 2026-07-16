איראן תקפה יעדים אמריקאים בירדן, כווית, בחריין ובעיראק
איראן תקפה יעדים אמריקאים במספר מדינות בתגובה לתקיפות האמריקאיות: בירדן, כווית, בחריין ובארביל שבחבל כורדיסטן העיראקי. סעודיה, איחוד האמירויות וישראל נותרות מחוץ לעימות.
איראן תקפה יעדים אמריקאים במספר מדינות בתגובה לתקיפות האמריקאיות: בירדן, כווית, בחריין ובארביל שבחבל כורדיסטן העיראקי. סעודיה, איחוד האמירויות וישראל נותרות מחוץ לעימות.
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס. אבו קאסם לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)אריה רוזן
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