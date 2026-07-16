התרגיל שחשף את החשוד: התפתחות דרמטית בחקירת רצח הרב גואטה
פריצת דרך בחקירת רצח הרב המקובל רבי עמוס גואטה בנתניה: החשוד המרכזי החל לשוחח עם החוקרים לאחר תרגיל חקירה מיוחד | הפרטים המלאים (בארץ)
פריצת דרך בחקירת רצח הרב המקובל רבי עמוס גואטה בנתניה: החשוד המרכזי החל לשוחח עם החוקרים לאחר תרגיל חקירה מיוחד | הפרטים המלאים (בארץ)
שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח עם מזכיר המלחמה האמריקאי פיט הגסת' והדגיש את נחישות ישראל להישאר באזורי הביטחון בסוריה, עזה ולבנון כדי להגן על הגבולות והיישובים מול איומי כוחות ג'יהאדיסטים. כ"ץ הבהיר: "מעולם לא ביקשנו מארה"ב לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום". השיחה התקיימה בעקבות דברי הנשיא טראמפ על נסיגה ישראלית אפשרית מהאזורים.צוות בבלי
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס. אבו קאסם לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
איראן תקפה יעדים אמריקאים במספר מדינות בתגובה לתקיפות האמריקאיות: בירדן, כווית, בחריין ובארביל שבחבל כורדיסטן העיראקי. סעודיה, איחוד האמירויות וישראל נותרות מחוץ לעימות.צוות בבלי
צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)אריה רוזן
הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)משה בשן
נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)אריה רוזן
הממשלה אישרה הקצאה של כ־39 מיליון שקלים לטובת הכרה בוותק הגננות החרדיות לצורך התקצוב | ההחלטה התקבלה שעות לאחר שיו”ר דגל התורה, ח”כ משה גפני, הציב אולטימטום סביב קידום חוק היועץ המשפטי לממשלה (בארץ)קובי ישראל
דן אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת | הרקע להחלטה, המחלוקות בסיעה והביקורת על חוק הגיוס (בארץ)משה בשן
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