התרגיל שחשף את החשוד: התפתחות דרמטית בחקירת רצח הרב גואטה

בבלי

שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח עם מזכיר המלחמה האמריקאי פיט הגסת' והדגיש את נחישות ישראל להישאר באזורי הביטחון בסוריה, עזה ולבנון כדי להגן על הגבולות והיישובים מול איומי כוחות ג'יהאדיסטים. כ"ץ הבהיר: "מעולם לא ביקשנו מארה"ב לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום". השיחה התקיימה בעקבות דברי הנשיא טראמפ על נסיגה ישראלית אפשרית מהאזורים.