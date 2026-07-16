"שליש מהסיעה ניסו להדיח את נתניהו": חבר הכנסת חושף את הדרמה הפוליטית
חבר הכנסת הפורש חושף ניסיון מאורגן להחלפת ראש הממשלה לאחר הטבח • "רבו מי יהיה ראשון" - הסיבה שהמהלך נכשל | התקפה חריפה על ש"ס: "אין קשר למזרחיות" (פוליטי מדיני)
חבר הכנסת הפורש חושף ניסיון מאורגן להחלפת ראש הממשלה לאחר הטבח • "רבו מי יהיה ראשון" - הסיבה שהמהלך נכשל | התקפה חריפה על ש"ס: "אין קשר למזרחיות" (פוליטי מדיני)
השופט אלי ברנד הוציא צו מניעה זמני דקות לפני השעה 12:00 • 4,500 חברי ועידה לא יוכלו להצביע עד שתועמד הצעה חלופית | מבוכה חסרת תקדים במפלגה (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל תקף במהלך הלילה במרכז רצועת עזה והשמיד ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
הצעת ח"כ ביטן להגבלת השריונים לא תובא להצבעה • נתניהו וכץ מובילים מתווה של 8 שריונים | הקרב על עתיד הפריימריז מגיע לשיא (פוליטי מדיני)דוד קליין
מקורות פלסטיניים מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על ג'יפ בצפון מערב ח'אן יונס. לפי הדיווחים, מספר ההרוגים ברצועה מאז שעות הבוקר הגיע ל-6 בארבע תקיפות שונות של צה"ל.צוות בבלי
הנסיעה המתוכננת לארה"ב נדחתה רשמית בשל דחיית טקס האשכבה • פגישה עם טראמפ נדחית לסוף החודש | האם יש סיבות נוספות? (בעולם)ישראל גרוס
בית הנבחרים דחה הצעה לחסימת 3.3 מיליארד דולר • אך הנתון המצער הוא ש-70% מהחברים הדמוקרטים תמכו בהצעה | הקרע העמוק במפלגה הדמוקרטית בנוגע לתמיכה בישראל (בעולם)יוסי נכטיגל
שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח עם מזכיר המלחמה האמריקאי פיט הגסת' והדגיש את נחישות ישראל להישאר באזורי הביטחון בסוריה, עזה ולבנון כדי להגן על הגבולות והיישובים מול איומי כוחות ג'יהאדיסטים. כ"ץ הבהיר: "מעולם לא ביקשנו מארה"ב לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום". השיחה התקיימה בעקבות דברי הנשיא טראמפ על נסיגה ישראלית אפשרית מהאזורים.צוות בבלי
פריצת דרך בחקירת רצח הרב המקובל רבי עמוס גואטה בנתניה: החשוד המרכזי החל לשוחח עם החוקרים לאחר תרגיל חקירה מיוחד | הפרטים המלאים (בארץ)משה בשן
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