דרעי במתקפה חריפה: "הרמטכ"ל עסוק בפוליטיקה"

מבזק חדשות

השופט אלי ברנד הוציא צו מניעה זמני דקות לפני השעה 12:00 • 4,500 חברי ועידה לא יוכלו להצביע עד שתועמד הצעה חלופית | מבוכה חסרת תקדים במפלגה (פוליטי מדיני)