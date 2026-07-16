"יש לנו ציבור, הוא עדיין לא יודע את זה": גנץ מאמין בכחול לבן

בבלי
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דוד קליין בבלי
יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ
יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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