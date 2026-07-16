"יש לנו ציבור, הוא עדיין לא יודע את זה": גנץ מאמין בכחול לבן
יו"ר כחול לבן מגיב לסקרים המדאיגים ומבטיח להקים 'גוש של ישראל' • "אני הולך ברחוב ומקבלים אותי בחום" | הקריאה לאיחוד המרכז (פוליטי מדיני)
יו"ר כחול לבן מגיב לסקרים המדאיגים ומבטיח להקים 'גוש של ישראל' • "אני הולך ברחוב ומקבלים אותי בחום" | הקריאה לאיחוד המרכז (פוליטי מדיני)
ארגון 'קו ישיר' חושף: רמות, רוממה ורמת שלמה סובלות ביותר • חברת אקסטרה בתחתית הדירוג עם 84% בלתי מרוצים | הנתונים שמשרד התחבורה לא ראה (תחבורה ציבורית)משה כץ
יו"ר ש"ס מאשים את זמיר בהתערבות פוליטית בעקבות מכתב האזהרה נגד חוק המעצרים • "ניסה לעזור לגוש השמאל, תקדים מסוכן" | בנט משיב: "המתקפות מחזקות את האויבים" (חדשות חרדים)דוד קליין
השופט אלי ברנד הוציא צו מניעה זמני דקות לפני השעה 12:00 • 4,500 חברי ועידה לא יוכלו להצביע עד שתועמד הצעה חלופית | מבוכה חסרת תקדים במפלגה (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל תקף במהלך הלילה במרכז רצועת עזה והשמיד ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
הצעת ח"כ ביטן להגבלת השריונים לא תובא להצבעה • נתניהו וכץ מובילים מתווה של 8 שריונים | הקרב על עתיד הפריימריז מגיע לשיא (פוליטי מדיני)דוד קליין
מקורות פלסטיניים מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על ג'יפ בצפון מערב ח'אן יונס. לפי הדיווחים, מספר ההרוגים ברצועה מאז שעות הבוקר הגיע ל-6 בארבע תקיפות שונות של צה"ל.צוות בבלי
הנסיעה המתוכננת לארה"ב נדחתה רשמית בשל דחיית טקס האשכבה • פגישה עם טראמפ נדחית לסוף החודש | האם יש סיבות נוספות? (בעולם)ישראל גרוס
חבר הכנסת הפורש חושף ניסיון מאורגן להחלפת ראש הממשלה לאחר הטבח • "רבו מי יהיה ראשון" - הסיבה שהמהלך נכשל | התקפה חריפה על ש"ס: "אין קשר למזרחיות" (פוליטי מדיני)דוד קליין
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