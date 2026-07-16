בבלי
מבזק משבר התחבורה

קטסטרופה: 83% מנוסעי התחבורה בירושלים מדווחים על שירות גרוע

ארגון 'קו ישיר' חושף: רמות, רוממה ורמת שלמה סובלות ביותר • חברת אקסטרה בתחתית הדירוג עם 84% בלתי מרוצים | הנתונים שמשרד התחבורה לא ראה (תחבורה ציבורית)

משה כץ בבלי
אוטובוסים בירושלים | ארכיון
אוטובוסים בירושלים | ארכיון | צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash90
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