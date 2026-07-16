זירת חקירה בירושלים: גולגולת ועצמות אדם נמצאו ביער
עובר אורח גילה שרידי גופת אדם במערה ביער ליפתא • חוקרי המז"פ סרקו את הזירה ואספו ממצאים | החקירה בוחנת קשר לתיקי נעדרים (בארץ)
עובר אורח גילה שרידי גופת אדם במערה ביער ליפתא • חוקרי המז"פ סרקו את הזירה ואספו ממצאים | החקירה בוחנת קשר לתיקי נעדרים (בארץ)
טהרן מבקשת מהמורדים בתימן להיערך לחסימת מצר באב אל-מנדב • משמרות המהפכה יקבעו את העיתוי המדויק | איום חדש על אספקת האנרגיה העולמית (צבא וביטחון)אליהו לוי
מקורות לבנוניים מדווחים על 2 הרוגים בתקיפות של מטוסי קרב ישראליים בכפר נבטיה אלפוקא שבדרום לבנון. התקיפות בוצעו מספר פעמים באזור למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.צוות בבלי
מחסור חמור במלמדים מאיים על מערכת החינוך התורנית • פער שכר עצום מול הממ"ח מושך אברכים החוצה | האסיפה הסגורה הערב בהשתתפות גדולי ישראל (חדשות חרדים)חיים כהן
בעקבות מעצר בחור מישיבת אור החיים • המשטרה נערכת לחסימות בכביש 4 וז'בוטינסקי | מוקד ההפגנה צפוי בצומת גהה (חדשות חרדים)דוד קליין
עשן סמיך עלה מסדנת הזפת במתחם הקדוש • כוחות הכיבוי השתלטו על האש במהירות | האיראנים חוששים מפעולה ישראלית (העולם הערבי)אליהו לוי
השופטות דחו את דרישת 'ישראל חופשית' למעקב שיפוטי על תקציבי הישיבות • רשות המסים כבר שיגרה 147 מכתבי התראה למוסדות תורניים | העתירה הנגדית של 'אמת ליעקב' תוכרע בימים הקרובים (חוק ומשפט)חיים כהן
נשיא אוקראינה הדיח את מיכאילו פדורוב, שר ההגנה בן ה-35 שהוביל את מהפכת הלוחמה הטכנולוגית • המהלך עורר גל הפגנות ענק בקייב ובערים נוספות | הרקע למשבר הפוליטי (בעולם)ישראל לוי
14 כלי תקשורת בעולם חושפים: מרוקו הפעילה את 'פגסוס' נגד עיתונאים ופעילים • איחוד האמירויות מימנה את הרכישה, וספרד נדהמה לגלות שנפרצה על ידי שותפתה | הפרטים המלאים על מנגנון הריגול שנחסם על ידי ישראל (בעולם)ישראל גרוס
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