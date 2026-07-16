איראן מפעילה לחץ: דרישה מהחות'ים לחסום את נתיב הנפט

פרויקט פגסוס 2026

14 כלי תקשורת בעולם חושפים: מרוקו הפעילה את 'פגסוס' נגד עיתונאים ופעילים • איחוד האמירויות מימנה את הרכישה, וספרד נדהמה לגלות שנפרצה על ידי שותפתה | הפרטים המלאים על מנגנון הריגול שנחסם על ידי ישראל (בעולם)