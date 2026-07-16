"הקב"ה דורש מאיתנו לפעול": מכתבו של חבר המועצת ליו"ר ש"ס
ראש ישיבת מאור התורה שיבח את פעילות יו"ר ש"ס למען עולם התורה • "וזה מתווסף לפעולות הרבות שנעשו לאורך כל הקדנציה" | לאחר אישור החוקים החשובים (חדשות חרדים)
ראש ישיבת מאור התורה שיבח את פעילות יו"ר ש"ס למען עולם התורה • "וזה מתווסף לפעולות הרבות שנעשו לאורך כל הקדנציה" | לאחר אישור החוקים החשובים (חדשות חרדים)
תושב טייבה בשנות ה-40 הגיע למרפאת קופת החולים עם אקדח צעצוע • איים על הצוות הרפואי: 'תגידו לרופא שיסדר את זה' | המשטרה: 'אפס סובלנות לאלימות כלפי צוותים רפואיים' (חדשות)אליהו לוי
מסמך סודי של יועץ הנשיא חושף מדד זעם של 63.6% - שיא עולמי חסר תקדים • רק 30% מהאזרחים צמים ברמדאן, שליש רוצים להגר מיד | הקריסה הפנימית של הרפובליקה האסלאמית (בעולם)אליהו לוי
חבר הכנסת לשעבר מקים מפלגה לאומית חדשה עם קצין המילואים הראשי לשעבר • פונים למצביעי שמאל שהתפכחו אחרי 7 באוקטובר | "עידן אוסלו הסתיים" (פוליטי מדיני)דוד קליין
נתניהו פרסם סרטון תגובה חריף מחצר מעונו • חדאד: "אין שום דבר שמקשר ביני למנסור עבאס" | "להחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות" (פוליטי מדיני)דוד קליין
הסנטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן הצהיר: "אם המפלגה שלנו תהפוך אי פעם - ופשוט באופן רשמי - למפלגה אנטי-ישראלית, זה יהיה הרגע שבו אעזוב אותה".צוות בבלי
חודש לאחר ההנפקה ההיסטורית, המניה מחקה 800 מיליארד דולר משווי השוק • קת'י ווד רוכשת 123 אלף מניות בשווי 17 מיליון דולר | האם ניסוי הסטארשיפ ישנה את המגמה? (כלכלה בעולם)דוד ישראלי
עשרות מפגינים חוסמים את צומת גהה וכביש 4 במחאה על מעצרי תלמידי ישיבות • חסידות צאנז תקיים הפגנה חריגה מחוץ לכלא 10 | המשטרה נערכת בכוחות מוגברים (חדשות חרדים)משה כץ
ועדת השרים לענייני שב"כ אישרה אבטחה לכל החיים לראש הממשלה • שרה תזכה לאבטחה עד סוף ימיו, הבנים למשך 5 שנים נוספות | ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת גורמי המקצוע (בארץ)דוד ישראלי
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