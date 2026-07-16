"הקב"ה דורש מאיתנו לפעול": מכתבו של חבר המועצת ליו"ר ש"ס

בבלי

הסנטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן הצהיר: "אם המפלגה שלנו תהפוך אי פעם - ופשוט באופן רשמי - למפלגה אנטי-ישראלית, זה יהיה הרגע שבו אעזוב אותה".