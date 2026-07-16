בבלי
מבזק קאמבק פוליטי

מ'העבודה' לגוש הימין: אלי גולדשמיט מקים את מפלגת "ישראל מתפכחת"

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דוד קליין בבלי
אלי גולדשמיט
אלי גולדשמיט | צילום: צילום מסך, מתוך שידורי ערוץ I24
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חיים כהן
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