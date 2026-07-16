ארצות הברית צפויה להרחיב את היקף התקיפות באיראן; ישראל על הכוונת?
וושינגטון מתכננת להגדיל את היקף התקיפות ולהרחיב את בנק המטרות • איראן מאיימת להרחיב את טווח הירי בתגובה | ההערכה בישראל: איפוק איראני כל עוד אין עליית מדרגה קיצונית (בעולם)
וושינגטון מתכננת להגדיל את היקף התקיפות ולהרחיב את בנק המטרות • איראן מאיימת להרחיב את טווח הירי בתגובה | ההערכה בישראל: איפוק איראני כל עוד אין עליית מדרגה קיצונית (בעולם)
דרעי תוקף את הרמטכ"ל - ומעורר את זעמם של ראשי מפלגות השמאל | מה קורה כשהמפגינים נתקעים בהפגנה אחרת? זה בדיוק מה שקרה לצאנזערס | זעזוע: הגרא"מ פייבלזון הותקף בידי בחורים צעירים במודיעין עילית | שוב זה קורה ושוב באותה שכונה: פקחי מס הכנסה הותקפו | בזמן שמיליונים עוקבים אחרי כדור - ב'סורוצקין' עקבו אחרי שיעור כללי (מעייריב)איצלה כץ
בעוד הליכוד רושמת ירידה קלה ל-28 מנדטים, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט מתחזקת ל-22 מנדטים – ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה איזנקוט עוקף את נתניהו עם 47% תמיכה לעומת 44% | תמונת הגושים הנוכחית מציבה את הקואליציה על 58 מנדטים בלבד, בעוד האופוזיציה מטפסת ל-62. מפלגתו החדשה של חילי טרופר לא עוברת את אחוז החסימה | סקר חדש (פוליטי)יוני גבאי
צה"ל תקף היום בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל נהאד ריאד עבד אלרחים ערוק, מפקד מחלקה בגדוד שאטי של חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק התקשורת החדש שמוביל שר התקשורת שלמה קרעי. החוק מקים רגולטור חדש לתקשורת המשודרת, משנה את מבנה הפיקוח על השידורים ומחייב גם שירותי תוכן גדולים בהשקעה בהפקות מקור. זמן קצר לאחר אישורו הוגשו שלוש עתירות לבג”ץ בדרישה לבטל את החוק ולהקפיא את כניסתו לתוקף (פוליטי)יוני גבאי
מבצע מעצרים רחב היקף בצפון הארץ חשף רשת של רוכבי אופנועים שתיעדו את עצמם בעבירות מסכנות חיים, בהרמות גלגל ובמהירויות מטורפות | שבעה אופנועים נתפסו, שמונה חשודים נשלפו מהמיטות לפנות בוקר | צפו בתיעודים (בארץ)קובי רוזן
סגן ראש העיר החרדי שעומד להפסיד את השכר שלו | את מי פגש הגרש"ב בחוף הים בניו ג'רזי? | הטייס שחבש ספודיק | ינון מגל אומר קדיש | מידד טסה מתפלל | יקי רייסנר מכניס ספר תורה • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
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מסמך סודי של יועץ הנשיא חושף מדד זעם של 63.6% - שיא עולמי חסר תקדים • רק 30% מהאזרחים צמים ברמדאן, שליש רוצים להגר מיד | הקריסה הפנימית של הרפובליקה האסלאמית (בעולם)אליהו לוי
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