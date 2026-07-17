הלילה במפרץ: ארה"ב תקפה תשתיות באיראן - טהרן השיבה באש

בבלי

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הודיע כי ארה"ב תקפה הבוקר מגדל פיקוח בצ'באהאר שבדרום איראן והפילה אותו. הגסת' כתב כי "איראן לא שולטת במצר הורמוז" ופרסם תמונות של כוחות אמריקאים עולים על סיפון מיכלית נפט איראנית סמוך למפרץ עומאן במסגרת אכיפת המצור על איראן.