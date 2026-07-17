בבלי
מבזק המחאה נמשכת

שבת חמישית ברציפות: תושבי צפת נערכים למאבק על השבת

השבת החמישית ברציפות: מחאה אדירה בצפת ומירון נגד קווי התחבורה • תפילת המונים בציון האר"י הקדוש במוצ"ש | המאבק על קדושת עיר המקובלים (חדשות חרדים)

חיים כהן בבלי
חרדי באזור התחנה המרכזית בצפת
חרדי באזור התחנה המרכזית בצפת | צילום: צילום: דוד כהן/Flash90
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