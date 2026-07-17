נער בן 13 במצב קשה: צרך קרטיב עם שאריות חלב
ילד בן 13 מצפת פיתח תגובה אנפילקטית חמורה • הועבר לטיפול נמרץ בזיו לאחר הידרדרות במהלך הנסיעה | הרופאים הצילו את חייו (בארץ)
ילד בן 13 מצפת פיתח תגובה אנפילקטית חמורה • הועבר לטיפול נמרץ בזיו לאחר הידרדרות במהלך הנסיעה | הרופאים הצילו את חייו (בארץ)
גלי בהרב מיארה הודיעה למזכיר הממשלה כי הממשלה הפכה ליוצאת • החלטות שאינן דחופות יידחו עד לאחר הבחירות | "אין כל ספק - אנו בתקופת בחירות" (חוק ומשפט)דוד קליין
הקהילה היהודית באיראן קיבלה הודעה חריגה האוסרת ביקור במתחם הקדוש • הסיבה הרשמית: שיפוצים ושיפורים | אך מקורות טוענים: איומים מגורמים קיצוניים (בעולם)אליהו לוי
השבת החמישית ברציפות: מחאה אדירה בצפת ומירון נגד קווי התחבורה • תפילת המונים בציון האר"י הקדוש במוצ"ש | המאבק על קדושת עיר המקובלים (חדשות חרדים)חיים כהן
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הודיע כי ארה"ב תקפה הבוקר מגדל פיקוח בצ'באהאר שבדרום איראן והפילה אותו. הגסת' כתב כי "איראן לא שולטת במצר הורמוז" ופרסם תמונות של כוחות אמריקאים עולים על סיפון מיכלית נפט איראנית סמוך למפרץ עומאן במסגרת אכיפת המצור על איראן.צוות בבלי
הנשיא האמריקני טען בנאום חריג כי סין השיגה באופן בלתי חוקי מידע ממרשם הבוחרים • הסיר סיווג ממסמכים שלדבריו חושפים התערבות זרה | בכירים במפלגה קוראים לו להתמקד באיראן ובמחיר המחיה (בעולם)ישראל גרוס
הרב לארי רוטוווקס התבקש לפנות תוך 45 יום אם המשיח יגיע • בעלי הדירה התלבטו: האם בקשה להאריך את הזמן מעידה על חוסר ביטחון? | תופעה ירושלמית ותיקה שמעוררת דיון אמוני עמוק (חדשות חרדים)ישראל גרוס
יו"ר האופוזיציה פרסם לוח זמנים מפורט ליום הראשון בתפקיד • כולל ביטול חוקים, קיצוץ תקציבים לחרדים והקמת ועדת חקירה | גורמים בימין: "תקן קודם את הקמפיין שלך" (פוליטי מדיני)דוד קליין
השרה להגנת הסביבה חתמה על צו המאפשר הצבת תנינים סביב בתי כלא • בניגוד לעמדת היועמ"שית והדרג המקצועי | המודל בפלורידה נסגר אחרי פחות משנה (בארץ)משה כץ
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