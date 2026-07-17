מפת עולם הישיבות הספרדי: היכלי התורה המבוקשים ביותר | פרויקט מיוחד

בבלי

התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד שאדי ג'ומעה בגין רציחתו של עידו זולדן ז"ל בנובמבר 2007. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית ונעצר ב-26 במאי בקלקיליה בפעילות משותפת של צה"ל, שב"כ ויחידת הגדעונים 33. על פי כתב האישום, ב-19 בנובמבר 2007 הנאשם וחבריו תכננו פיגוע ירי נגד יהודים, ארבו לרכבו של זולדן ז"ל וירו לעברו מטווח קצר במטרה להרגו. כתוצאה מהירי נהרג עידו זולדן ז"ל. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בכוונה בצוותא.