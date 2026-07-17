רשות המסים מקפיאה את פיצויי המלחמה לתושבי בני ברק - זו הסיבה המוצדקת
מנהל רשות המסים שיגר מכתב חריף לראש העיר זייברט • הטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי המלחמה הוקפא | עד לפרסום גינוי רשמי של התקיפה (חדשות חרדים)
מנהל רשות המסים שיגר מכתב חריף לראש העיר זייברט • הטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי המלחמה הוקפא | עד לפרסום גינוי רשמי של התקיפה (חדשות חרדים)
המטבע האיראני קבע שפל היסטורי חדש ונסחר ב-1.935 מיליון ריאל לדולר אמריקאי אחד. זו הפעם השנייה בהיסטוריה שהמטבע נופל מתחת לרף של 1.9 מיליון ריאל לדולר. השפל הקודם היה בתחילת מאי האחרון כאשר המטבע הגיע ל-1.92 מיליון ריאל לדולר לפרק זמן קצר של מספר שעות.צוות בבלי
חברי הכנסת מכל הסיעות קמו לתשואות סוערות לסגן יו"ר הכנסת • ח"כ אזולאי: 'מילאת את צוואת אבא' | סוף עידן של 49 שנות עשייה ציבורית (חדשות חרדים)דוד קליין
אלו ישיבות מובילות את המרוץ • כיצד דרך הלימוד מקבלת גיוון • מאות מועמדים נלחמים על כל מקום פנוי | תמונת המצב המלאה של הישיבות הספרדיות (עולם הישיבות)חיים כהן
איראן לקחה אחריות רשמית על תקיפות בשעות האחרונות נגד מטרות אמריקאיות ב-6 מדינות: ירדן, כווית, בחריין, קטר (בסיס אלעודיד), עיראק (ארביל וכורדיסטן) וסוריה. איראן קיבלה אחריות על תקיפת בסיס א-תנף בסוריה כנקמה על הרג 7 חיילים איראנים בתקיפה אמריקאית, וכן על תקיפת מערכות מכ"מ אמריקאיות בשטח עומאן.צוות בבלי
התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד שאדי ג'ומעה בגין רציחתו של עידו זולדן ז"ל בנובמבר 2007. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית ונעצר ב-26 במאי בקלקיליה בפעילות משותפת של צה"ל, שב"כ ויחידת הגדעונים 33. על פי כתב האישום, ב-19 בנובמבר 2007 הנאשם וחבריו תכננו פיגוע ירי נגד יהודים, ארבו לרכבו של זולדן ז"ל וירו לעברו מטווח קצר במטרה להרגו. כתוצאה מהירי נהרג עידו זולדן ז"ל. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בכוונה בצוותא.צוות בבלי
גלי בהרב מיארה הודיעה למזכיר הממשלה כי הממשלה הפכה ליוצאת • החלטות שאינן דחופות יידחו עד לאחר הבחירות | "אין כל ספק - אנו בתקופת בחירות" (חוק ומשפט)דוד קליין
הקהילה היהודית באיראן קיבלה הודעה חריגה האוסרת ביקור במתחם הקדוש • הסיבה הרשמית: שיפוצים ושיפורים | אך מקורות טוענים: איומים מגורמים קיצוניים (בעולם)אליהו לוי
ילד בן 13 מצפת פיתח תגובה אנפילקטית חמורה • הועבר לטיפול נמרץ בזיו לאחר הידרדרות במהלך הנסיעה | הרופאים הצילו את חייו (בארץ)משה כץ
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ